Manavgat Belediye Başkanı Kara görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, rüşvet, irtikap ve zimmet suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."