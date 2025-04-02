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Gündem
AA 02.04.2025 00:15

Bakan Yumaklı: Kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kendi üreticisine, kendi esnafına sırt dönmenin, kendi emeğini baltalamak olduğunu belirterek, "Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir" ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı: Kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,, ekonomik boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza 'boykot' adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye'ye zarar vereceği aşikardır. Kendi üreticimize, kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır. Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir."

 

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