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TRT Haber 27.07.2025 20:28

Bakan Yumaklı: 3 ilimizdeki 4 yangın sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş 12 Şubat" dedi.

Bakan Yumaklı: 3 ilimizdeki 4 yangın sürüyor

Bakan Yumaklı orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkemizde, 23'ü ormanlık alanda 21'i de orman dışı alanda olmak üzere toplam 44 yangına müdahale ettik. Bugün içerisinde başlayan ve büyüme potansiyeli olan yangınlardan Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla Merkez Fadıl Köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer, Edirne Keşan, yangınlarını kontrol altına aldık.

 

 

"Bugün çıkan yangınların tamamı kontrol altına alınmış oldu"

Bunlar büyüme potansiyeli olanlardı. Biraz önce verdiğim toplam 44 rakamı da hamdolsun bugün itibariyle yani bugün çıkan yangınların tamamı kontrol altına alınmış oldu. Devam eden yangınlarda ise son durum şu şekilde, Antalya Gazi Paşa ve Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın bunlar büyük ölçüde kontrol altına alındı demiştik ancak malumunuz havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle en ufak bir rüzgarda bile yeniden alevlenmelerin yaşanması sebebiyle soğutma çalışmalarını bitirene kadar burada tam kontrolü vermeyeceğiz.

Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş 12 Şubat bunlarla ilgili de sizlere şimdi kısa kısa bilgiler vereceğim.

"Aynı şekilde hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz."

Bursa'da dün önce Harmancık Orhaneli mevkiinde ardından da Kestel ilçelerinde iki ayrı yangın çıkmıştı. Öğlen yaptığımız açıklamada Harmancık Orhaneli yangınıyla ilgili büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi, tedbiri elden bırakmak istemediğimizi söylemiştik. Tam da biraz önce söylediğim sebeple gün içinde maalesef burada Aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere sebep oldu. Şimdi oraya yeniden odaklanmış durumdayız. Gündüz daha fazla yoğunlaştığımız ve artık bitirmek de ilgili sonlara geldiğimizde düşündüğümüz Kestel yangında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz.

Ancak bunlar içinde yine bir yandan küçük tütmelerin ya da rüzgar sebebiyle hafif alevlenmelerin hepsini bitirene kadar soğutma çalışmalarımıza da bir yandan devam ediyoruz. Onlar için de tam kontrol söylemeyeceğiz. Aynı şekilde hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz.

Gün içerisinde 6 uçak, yine ikisi ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara arıcı 2300 personelle bu iki yangına müdahil olduk. Hava karardıktan sonra da her zaman olduğu gibi gecenin vermiş olduğu o dinginlikte arkadaşlarımız daha fazla yere ulaşarak soğutma ve o tütmelerin sebeplerini ortadan kaldırmakla ilgili çalışmalarına devam edecekler.
 

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