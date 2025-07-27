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Gündem
AA 27.07.2025 19:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Netanyahu yönetimine baskının artırılması" çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kurumlar ve tüm sorumlu devletlerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırarak, yaşanan insani trajediyi sonlandırması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Netanyahu yönetimine baskının artırılması" çağrısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları ve kadınları açlığa mahkum eden Netanyahu yönetiminin, yardımları engelleyerek soykırım, etnik temizlik ve işgal politikalarını acımasızca sürdürdüğünü belirtti.

Uluslararası hukuku, insani tüm değerleri ayaklar altına alan bu yaklaşımın, sözün bittiği yer olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Böyle bir vahşetin yaşanabildiği bir dünyada hiç kimse geleceğe umutla bakamaz. Bu tabloya rağmen İsrail'e destek veren tüm aktörler tarihin karanlık sayfalarında yer alacak, bu insanlık suçunun ortağı olacaklardır. Uluslararası kurumlar ve tüm sorumlu devletler Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırmalı ve yaşanan insani trajediyi sonlandırmalıdır. İsrail yönetiminin son derece kısa süreli ve göstermelik adımları kamuoyu baskısını hafifletmeye ve katliamlarını sürdürmeye yönelik göz boyamadan ibarettir. İnsani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

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Cevdet Yılmaz Netanyahu İsrail'in Gazze Soykırımı
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