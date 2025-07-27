Bakan Kurum'dan orman yangınlardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasar tespit ekiplerinin yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bursa'mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."