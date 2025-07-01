Bakan Yumaklı: 3 ilde yangınlar kısmen kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı; Hatay, İzmir ve Manisa'da devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yumaklı, 3 ildeki yangınların kısmen kontrol altına alındığını belirterek, "Hatay'da, yangından bu yana hem sıcaklık 33 derecenin üzerinde çıktı, yangınla beraber bu sıcaklık arttı saatte rüzgarın hızı 67 km'yi aştı, nem 20 derecenin altına düştü. 8 uçak, 12 helikopter ve 2 bin 700'ün üzerinde personelle müdahale edildi dünden bugüne 6 mahalledeki vatandaşlarımız güvenli bölgeye alındı. Buranın enerjisi düşürüldü bu güzel bir haber arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam edecekler." dedi.

Bakan Yumaklı, İzmir ve Manisa'daki yangınlara ilişkin, "İzmir’de Menderes ve Seferihisar yangınları kısmen kontrol altına alındı. Bu güzel haber soğutma çalışmaları bütün gece ve birkaç günde devam edecek. Son açıklamamızın ardından Buca‘da zafer Mahallesi’nde bir yangın olduğunu söylemiştik burası tamamen kontrol altına alındı.

"Yangınların enerjisi düşürüldü"

Manisa’da Akhisar ve Kula kısmen kontrol altına alındı yine orada da bu gece boyunca takip eden günlerde soğutma çalışmaları devam edecek herhangi bir sorun beklemiyoruz. Ahmetli’de de enerji düşürüldü. Son açıklamamızdan sonra Bilecik Vezirhan‘da da bir yangın meydana geldi burada da dört helikopter ve kara unsurlarımızla müdahale ettik enerjisi düştü herhangi bir sorun beklemiyoruz" açıklamasını yaptı.