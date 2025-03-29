Bakan Yerlikaya uyardı: Trafikte bir saniyelik sabır hayat kurtarır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazen hatıralar yetmez" ifadelerine yer veren Yerlikaya, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 vatandaşın da yaralandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz." dedi.

"Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun"

Ölümlü trafik kazalarında "aşırı hız"dan sonra en önemli etkenlerin başında "şerit izleme, değiştirme", "geçiş önceliği", " arkadan çarpma", "dönüş kuralları" ve "kırmızı ışık ihlali"nin geldiğini belirten Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun." ifadelerini kullandı.