Parçalı Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.03.2025 07:56

Bakan Yerlikaya uyardı: Trafikte bir saniyelik sabır hayat kurtarır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya uyardı: Trafikte bir saniyelik sabır hayat kurtarır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazen hatıralar yetmez" ifadelerine yer veren Yerlikaya, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 vatandaşın da yaralandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz." dedi.

"Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun"

Ölümlü trafik kazalarında "aşırı hız"dan sonra en önemli etkenlerin başında "şerit izleme, değiştirme", "geçiş önceliği", " arkadan çarpma", "dönüş kuralları" ve "kırmızı ışık ihlali"nin geldiğini belirten Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İzinsiz gösterilere ilişkin soruşturmada 38 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:02
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
07:29
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
08:28
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1002'ye ulaştı
06:25
MASAK'tan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
06:23
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
05:39
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Gazzeliler İsrail'in hedef aldığı caminin enkazı arasında ramazanın son cuma namazını kıldı
Gazzeliler İsrail'in hedef aldığı caminin enkazı arasında ramazanın son cuma namazını kıldı
FOTO FOKUS
Myanmar merkezli 7,7'lik deprem Tayland'da da hissedildi
Myanmar merkezli 7,7'lik deprem Tayland'da da hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ