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Gündem
AA 28.03.2025 23:33

İzinsiz gösterilere ilişkin soruşturmada 38 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla izinsiz gösterilere katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 38 şüpheli tutuklandı.

İzinsiz gösterilere ilişkin soruşturmada 38 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 24 Mart günü Saraçhane'deki izinsiz gösteri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren sloganlar atan 16 şüpheli ve onlarla hareket ettiği tespit edilen 33 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça ifade işlemleri tamamlanarak sulh ceza hakimliğine gönderilen 16 şüpheli, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Hakimlik, 22 şüphelinin "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmasını, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

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