Bakan Yerlikaya: TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Saldırı sonrası şehit ve yaralıların bulunduğunu aktaran Yerlikaya, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Yerlikaya, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
October 23, 2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alma uyarısında bulundu.
October 23, 2024