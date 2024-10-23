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TRT Haber 23.10.2024 14:59

Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da

Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

 

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