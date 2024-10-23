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TRT Haber 23.10.2024 13:00

Doğurganlık hızının düşmesine karşı "Demografik Nüfus Yüksek Kurulu" oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de önemli bir demografik dönüşüm yaşandığını belirterek doğurganlık hızının düştüğünü söyledi. Bu konuda "Demografik Nüfus Yüksek Kurulu" oluşturulacağını kaydetti. Yılmaz ayrıca 6 Şubat depremlerinin maliyetinin de merkezi bütçeye 2,6 trilyon lira olduğunu belirtti.

Doğurganlık hızının düşmesine karşı "Demografik Nüfus Yüksek Kurulu" oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe sunumunun ardından habercilerle bir araya geldi.

6 Şubat depremlerinin Türkiye ekonomisine etkisinin büyük olduğunu, iki yıl içinde 70 milyar dolar harcama yapıldığını aktardı:

"Sosyal, ekonomik olarak bölgeyi canlandırma ve teşvikler mali sonucu olan kararlar. Muazzam bir harcama söz konusu. Bunun da büyük kısmı 2023 ve 2024’e denk geliyor. İki senede 2,6 trilyonluk bir harcama oldu. Aşağı yukarı 70 milyar dolar civarına denk geliyor. Depremin bütçeye etkisi gelecek yıldan itibaren azalacak."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yapı dönüşümüne 584 milyar lira ayrıldı

Bütçede kentsel dönüşüm için de 584 milyar lira ayrıldığını belirten Yılmaz, "Epeyce bir bina dönüştü ama hala dönüşmesi gereken çok sayıda binamız var. Bunu yaptığınız zaman en azından can kaybını engellemiş oluyorsunuz. Yine mal kaybı olabilir ama en değerli şey can" diye konuştu.

Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturuluyor

Türkiye'de son dönemde demografik dönüşüm yaşandığını belirten Cevdet Yılmaz, Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacağını şu sözlerle duyurdu:

"Şu anda doğurganlık hızımız yüzde 1,5'e düştü. İnsanların eğitim düzeyi, gelir düzeyi yükseldikçe çocuk sayısı düşüyor. Kadınların iş gücüne girişi de etkiliyor. Bu konuda Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturacağız. Bütün boyutlarıyla bu işe bakacağız. Bir eylem planı hazırlayacağız."

Savunma Sanayi Destekleme Fonu

Yılmaz, Türkiye'de savunma sanayi ihracatında bu yıl 6,6 milyar doların hedeflendiğini de kaydetti.
Meclis'te görüşmeleri ertelenen Savunma Sanayi Destekleme Fonu teklifine dikkat çekti.

"Cumhur İttifakı olarak bütçe sonrasında bir araya geleceğiz, ayrıntılı bir şekilde tartışmalarını yapacağız, kalem kalem tekrar bakılacak. Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek. O günkü siyasi irade nasıl oluşursa, gerekirse Meclis'imizin takdirine tekrar sunulacak."

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Cevdet Yılmaz Deprem Kentsel Dönüşüm Nüfus
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