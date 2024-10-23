Bakan Güler, SAHA EXPO'nun ikinci gününde görüşmelerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO’ya katılan bakanlarla yoğun görüşmelere devam ediyor.

Bakan Güler, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci gün etkinlikleri kapsamında Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Karadağ ve Kosova ile askeri sağlık alanında iş birliği protokolü imzalandı

Bakan Güler, Karadağlı mevkidaşı Dragan Krapovic ile görüştü.

Görüşmenin ardından bakanlar, iki ülkenin askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği protokolüne imza attı.

[Fotoğraf: AA]

Güler daha sonra Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Güler ve Maqedonci, iki ülkenin askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği protokolünü imzaladı.