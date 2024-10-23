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Gündem
DHA 23.10.2024 14:43

Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu'nu yarın hizmete açacaklarını duyurdu.

Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu yarın açılıyor

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu'nu yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Uraloğlu, kış mevsiminde Mozeret Geçidi'nde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu'nda başlatılan çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı’na erişim sağlayan Ardahan ve Kars illerinin ayrımında yer alan Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu'nu 16,3 kilometre uzunlukta bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Güzergah üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi, çift tüp olarak inşa ettiğimiz 2 bin 308 metre uzunluktaki Aşık Şenlik Tüneli ile geçilecek. Ayrıca güzergah üzerinde bulunan 53 metrelik Çıldır Köprüsü ve 6 hemzemin kavşak inşaatını da tamamladık. Tünel ile 14 adet keskin viraj ortadan kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu yarın açılıyor

"Yıllık 113 milyon lira tasarruf elde edilecek"

Bakan Uraloğlu, inşa edilen Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu ile Aktaş Sınır Kapısına ve Gürcistan'a yüksek standartlı ulaşım sağladıklarını vurgulayarak, "Aşık Şenlik Tüneli ile ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'ndeki keskin virajları ve rampaları ortadan kaldırdık. Yol kotunu 209 metre aşağıya alarak sürücülerin yaşadığı problemleri asgari düzeye indirerek trafik güvenliğini üst seviyeye taşıdık"dedi.

Çıldır-Aktaş Bağlantı yolu ve Aşık Şenlik Tüneli ile mevcut güzergahın 4 kilometre kısalacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Seyahat süresi ise 35 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Proje ile zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu ise 2 bin 42 ton azaltmış olacağız. Kesintisiz bölünmüş yol projemiz ülkemizin uluslararası ticaret hacmini artıracak ve ekonomiye katkı sunacak` değerlendirmesinde bulundu. 

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Ardahan Gürcistan Kars Ticaret Trafik Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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