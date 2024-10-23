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Gündem
TRT Haber 23.10.2024 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi için bulunduğu Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile saat 17.00'de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya gelecek

Küresel ekonominin yüzde 25'ini kapsayan BRICS grubunun 16'ncı Liderler Zirvesi, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Başkenti Kazan'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere Kazan'a gitti.

Erdoğan-Putin görüşmesi 17.00'de

Erdoğan, BRICS'e üye ve davetli ülke liderleriyle aile fotoğrafında yer alacak. Zirve çerçevesinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunacak.

O isimler arasında, ev sahibi Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in de olması bekleniyor. Erdoğan ile Putin'in saat 17.00'de görüşmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı, yapacağı görüşmelerde hem BRICS ile hem de katılımcı ülkelerle ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dair atılacak adımları konuşacak.

Ayrıca işgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarında devam eden saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara da vurgu yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS için Rusya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS için Rusya'da

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

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