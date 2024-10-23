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TRT Haber 23.10.2024 17:11

TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı

RTÜK Başkanı Şahin: "TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır"

TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı
TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı

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