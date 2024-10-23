TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin soruşturma

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör saldırısının ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."