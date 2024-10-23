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Gündem
AA 23.10.2024 16:51

TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyla ilgili 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin soruşturma

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör saldırısının ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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