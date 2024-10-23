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Gündem
AA 23.10.2024 15:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazan'da ikili görüşmelerine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Tataristan'da ikili görüşmelerine başladı. Erdoğan ilk olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazan'da ikili görüşmelerine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak için Tataristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

"İsrail’i durdurmak için acil ve etkili adımlar atılmalı"

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, iş birliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in yayılan saldırganlığının sadece Orta Doğu’nun değil, dünyanın tamamının huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini, uluslararası toplumun İsrail’i durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti. 

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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