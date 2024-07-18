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Gündem
AA 18.07.2024 22:14

Bakan Yerlikaya, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu açılış programında kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu açılış programında 97 kaymakam adayıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Kaymakam adaylarının 2 ay boyunca çeşitli dersler alacaklarını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mevzuattan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, terörle mücadeleden, sınır güvenliğine, göç yönetiminden, nüfus hizmetlerine, afet yönetiminden, sivil toplumla ilişkilere kadar devletimizin işleyişini içeren kritik konularda ülkemizin yetkin isimlerinden dersler alacaklar."

 

Devletin sahibinin millet olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Yöneticiler kibir değil tevazu, enaniyet değil samimiyet, sertlik değil şefkat göstermelidir. Unutmamamız gereken kadim hikmet şudur, devlet insan ile daim ve kaimdir. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz şifresi, milletimizle hemhal olabilmektir. Eğitimleriniz şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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