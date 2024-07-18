Parçalı Bulutlu 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.07.2024 17:29

Ömer Çelik: Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Ömer Çelik: Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyon ve İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden kararın kabul edilmesine yönelik her iki adımın da bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakacağını bildirdi.

"Uluslararası toplum elini taşın altına koymalıdır"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir.

Dışişleri Bakanlığı: Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir
Dışişleri Bakanlığı: Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir

İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir.

Ortadoğu’da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır.

Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Ömer Çelik Soykırım
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:12
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin tezkere kabul edildi
17:49
Hamas: Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskını provokasyon ve gerilimi tırmandırıyor
17:28
Ürdün, İsrail'in "Filistin devletinin kurulmasına karşı kararını" kınadı
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
16:56
Dışişleri Bakanlığı: Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir
16:25
MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını
FOTO FOKUS
İzmir'de yangın
İzmir'de yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ