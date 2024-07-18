Parçalı Bulutlu 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.07.2024 16:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Adayı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donal Trump ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Donald Trump’a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan suikast girişimini demokrasiye bir saldırı olarak niteledi

Suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Trump’ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump’ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı: Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:12
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin tezkere kabul edildi
17:49
Hamas: Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskını provokasyon ve gerilimi tırmandırıyor
17:40
Ömer Çelik: Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz
17:28
Ürdün, İsrail'in "Filistin devletinin kurulmasına karşı kararını" kınadı
16:56
Dışişleri Bakanlığı: Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir
16:25
MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını
FOTO FOKUS
İzmir'de yangın
İzmir'de yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ