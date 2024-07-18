Dışişleri Bakanlığı: Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir

Dışişleri Bakanlığı İsraill Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz. İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir." denildi.

İsrailli Bir Bakanın Mescid-i Aksa’daki Eylemi ve İsrail Parlamentosunun Kararı Hk. https://t.co/UDcJQMLI9F pic.twitter.com/V1dqkbmbYb — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 18, 2024

"İsrail Parlamentosu'nun bu kararı hükümsüzdür"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir" vurgusu yapıldı:

"Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür.

1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir."