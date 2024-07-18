Parçalı Bulutlu 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.07.2024 16:41

Dışişleri Bakanlığı: Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir

Dışişleri Bakanlığı "İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir

Dışişleri Bakanlığı İsraill Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz. İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir." denildi.

 


 

"İsrail Parlamentosu'nun bu kararı hükümsüzdür"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir" vurgusu yapıldı:

"Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür.

1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti İsrail Mescid-i Aksa Son Dakika
Sıradaki Haber
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Nijer' iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:12
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin tezkere kabul edildi
17:49
Hamas: Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskını provokasyon ve gerilimi tırmandırıyor
17:40
Ömer Çelik: Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz
17:28
Ürdün, İsrail'in "Filistin devletinin kurulmasına karşı kararını" kınadı
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
16:25
MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını
FOTO FOKUS
İzmir'de yangın
İzmir'de yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ