Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azerbaycan'ın Sırları' kitabının takdim yazısını yazdı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eser, "Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği", "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesindeki Ortak Kültürel Miraslarımız", "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Azerbaycan", "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Azerbaycan", "Azerbaycan'ın Turizm Destinasyonu" ve "Şuşa" başlıklı 6 bölümden oluşuyor.

Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce hazırlanan eser, Azerbaycan'ın sahip olduğu kültürel ve tarihi güzellikleri akıcı bir dille anlatıyor.

İlk bölümünde "tek millet iki devlet" şiarıyla Türkiye'nin Azerbaycan ile kardeşliği tarihsel perspektifle ele alan kitapta, iki ülkenin işbirliği kapsamında yapmış olduğu çalışmalar gözler önüne seriliyor.

Ortak geçmişe ve değerlere sahip iki devletin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde ortak başvuruyla kabul olan eserlerine değinilen kitapta, Azerbaycan'ın Dünya Mirası'nda yer alan zenginlikleri ile Karabağ, Bakü ve Şuşa'daki her biri ayrı değerdeki mimari yapıların tarihi ve özellikleri okuyucuyla paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergenekon ve Karabağ vurgusu

Eserlere takdim yazısı yazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana yurdu Ergenekon'da demir dağı eriten Türk'ün azminin, Azerbaycan'da 44 günde gelen Karabağ Zaferi'yle tekrar ortaya çıkarak makus talihini bir kez daha değiştirdiğini belirtti.

Kendi vatan topraklarında antiterör operasyonu gerçekleştirerek Eylül 2023'te toprak bütünlüğünü başarılı bir şekilde yeniden tesis eden Azerbaycan'ın yaşadığı haklı gurur ve sevinci tüm Türk milletinin paylaştığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu zafer, Zengezur Koridoru'nun sağladığı kesintisiz bir coğrafi bütünlükle, Türk devletlerinin kardeşliğinin daha da güçlenmesi için fırsat oluşturmuştur. Bu durum aynı zamanda bölgede ve tüm dünyada barışın temini için de bir şanstır. Zira güçlü bir Türk birliği, dünyada barışın da teminatıdır. Bir ağacın dalları gibi tek milletin farklı devletleri olan Türk devletlerinin kardeşliğini, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne ortak dosyayla girmiş çok sayıda mirasımız da gözler önüne sermektedir."

"Azerbaycan'ın bayrağı uzayın kalbinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlara dayanan tarihi ve kültürel birliktelikle coğrafi olarak da ivme kazandıracağına inanılan Zengezur Koridoru'yla, Türk dünyasının muazzam potansiyelini ortaya çıkaracak şekilde ticaretten ekonomiye, sanayiye, bilişim ve iletişim teknolojilerinden sağlık hizmetlerine birçok işbirliği alanının gelişmesinin önünün açıldığını vurguladı.

Bu tarihi fırsatın Türk kültürünün neşvünema etmesi için yapılacak çalışmalarda da değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Bu yüzden Türk birliği içinde kendi benliğine, kendi öz değerlerine her zamankinden çok sahip çıkarak kültürel iktidarı egemen kılmak için gönül köprülerini daha da güçlendirmek, Türk milleti ve devletlerinin en önemli hedefi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Azerbaycan'ın Sırları" isimli eserin bu hedefe ulaşmak için kıymetli bir çalışma niteliği taşıdığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı dili konuşan, tarihi, kültürü, medeniyeti bir, 300 milyonluk çok büyük bir ailenin fertleri olarak kazandığımız her başarı ve ulaştığımız her hedefte sadece kendi ülkemizin değil aynı zamanda Türk milletinin sahip olduğu tüm devletlerin bayrağını da yükselttiğimize inanıyoruz. Bu anlayışımızın izini Türk astronotumuzun kolunda Türk bayrağıyla birlikte kardeş Azerbaycan'ın bayrağını da uzayın kalbine taşıyışında görmek mümkündür. Bu vesileyle Türk'ün bayrağını yükseltecek milli şuurla gelişmiş nesillerin yetişmesini, asırlar boyu insanlığın barış ve huzuruna hizmet etmiş kadım Türk kültür ve medeniyetinin ebede kadar yaşamasını en kalbi duygularımla temenni ediyorum."

"Kardeşliği güçlendirecek çalışmalar devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e de "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı hediye edildi.

Hacıyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı iletti. Hacıyev mesajında "Başta kardeşim Fahrettin Altun olmak üzere emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Altun da bu mesaja "Çok kıymetli Hikmet Hacıyev kardeşim, Azerbaycan'ın şanlı tarihi, kadim kültürünü, milli değerlerini anlatan kitabımız vesilesiyle okurların Azerbaycan hakkında çok kıymetli bilgilere sahip olacağına inanıyorum. Türkiye- Azerbaycan kardeşliğini güçlendirecek, pekiştirecek çalışmaları inşallah hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz." karşılığını verdi.