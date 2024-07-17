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TRT Haber 17.07.2024 13:34

İletişim Başkanlığı'ndan 'Azerbaycan'ın Sırları' kitabı

İletişim Başkanlığının yayımladığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un imzaladığı "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e takdim edildi. Altun, "Türkiye - Azerbaycan kardeşliğini güçlendirecek, pekiştirecek çalışmaları inşallah hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan 'Azerbaycan'ın Sırları' kitabı
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığının yayımladığı  ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un imzaladığı "Azerbaycan'ın Sırları" kitabını Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e takdim edildi.

Kitabı inceleyen Hacıyev, sosyal medya hesabından Fahrettin Altun'a teşekkür etti.

Azerbaycan’ın şanlı tarihini, kadim kültürünü, millî değerlerini anlatan bu kitabımız vesilesiyle okurların Azerbaycan hakkında çok kıymetli bilgilere sahip olacağına inanıyorum." açıklamasını yapan Fahrettin Altun, "Türkiye - Azerbaycan kardeşliğini güçlendirecek, pekiştirecek çalışmaları inşallah hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

 


İletişim Başkanlığı'ndan 'Azerbaycan'ın Sırları' kitabı

"Azerbaycan'ın Sırları" kitabında, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ile Azerbaycan kültürü anlatılıyor.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç'in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki ilişkiler müzakere edildi.

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