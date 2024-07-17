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TRT Haber 17.07.2024 11:21

Göçmen kaçakçılarına Kalkan-26 operasyonu: 5 tutuklu

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik “Kalkan-26” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 5'i de tutuklandı. Bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 94 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmen kaçakçılarına Kalkan-26 operasyonu: 5 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik "Kalkan-26" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 5'i de tutuklandı.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; TEM otoyolu Edirne istikameti üzerinde Büyükçekmece mevkiinde durdurulan bir araca yönelik "KALKAN-26" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu; tır sürücüsü A.G. ile göçmen kaçakçılığı organizatörleri T.K., C.E., R.H. ve B.T. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Operasyon görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri ve Göç İdaresi Başkanlığı'nı tebrik etti.

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