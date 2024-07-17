Göçmen kaçakçılarına Kalkan-26 operasyonu: 5 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik "Kalkan-26" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 5'i de tutuklandı.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; TEM otoyolu Edirne istikameti üzerinde Büyükçekmece mevkiinde durdurulan bir araca yönelik "KALKAN-26" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu; tır sürücüsü A.G. ile göçmen kaçakçılığı organizatörleri T.K., C.E., R.H. ve B.T. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-26” operasyonunda 5️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı️ ve 5️⃣'i de tutuklandı ❗



Bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 9️⃣4️⃣ düzensiz göçmen yakalandı❗



İnsan… pic.twitter.com/GPrdaxTSaz — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 17, 2024

Operasyon görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri ve Göç İdaresi Başkanlığı'nı tebrik etti.