Parçalı Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.07.2024 18:19

TRT Haber, ABU Haber Grubu Başkanlığı'na seçildi

TRT’nin uluslarası başarılarına bir yenisi daha eklendi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın geçtiğimiz kasım ayında başkanlığına seçildiği Asya-Pasifik Yayın Birliği ABU’nun Haber Grubu Başkanlığı’na da TRT Haber seçildi.

TRT Haber, ABU Haber Grubu Başkanlığı'na seçildi

Dünyanın en büyük yayın birliği olan Asya-Pasifik Yayın Birliği'nde (ABU) TRT'nin etkinliği her geçen gün artıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın geçtiğimiz kasım ayında oy birliğiyle başkanlığını devraldığı ABU'da Haber Grubu Başkanlığı’na da TRT Haber seçildi.

ABU Haber Grubu, TRT Haber'e emanet

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yapılan oylamada TRT Haber Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, ABU Haber Grubu Başkanlığı'nı oy birliğiyle devraldı.

Grubun başkan yardımcılıklarını ise Japonya NHK ve Avustralya ABC televizyonu temsilcileri yürütecek.

 

65 ülkeden 240 üyesi bulunan Asya Pasifik Yayıncılar Birliği ABU, dünya genelinde 3,5 milyar insana ulaşıyor.

Birliğin başkanlığını üç yıl boyunca yürütecek olan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "ABU’nun Başkanı olarak seçilmem, Türkiye’nin her alanda lider ülke olma hedefi için önemli. ABU Başkanlığının Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'nin yükselişinin bir adımı, bir yansıması" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABU’nun bir sonraki Genel Kurul’u TRT’nin ev sahipliğinde ekim ayında İstanbul’da yapılacak.

ETİKETLER
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
Sıradaki Haber
Kemal Memişoğlu: Sağlık sektörünü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmek istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:33
BM'den İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına tepki
19:44
FETÖ'nün sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi onandı
18:53
Bakan Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı
18:49
Adnan Oktar suç örgütü üyesi 2 firari yakalandı
18:46
Gaziantep'te 7 araç zincirleme kaza yaptı
18:43
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ