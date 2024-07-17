TRT Haber, ABU Haber Grubu Başkanlığı'na seçildi

Dünyanın en büyük yayın birliği olan Asya-Pasifik Yayın Birliği'nde (ABU) TRT'nin etkinliği her geçen gün artıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın geçtiğimiz kasım ayında oy birliğiyle başkanlığını devraldığı ABU'da Haber Grubu Başkanlığı’na da TRT Haber seçildi.

ABU Haber Grubu, TRT Haber'e emanet

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yapılan oylamada TRT Haber Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, ABU Haber Grubu Başkanlığı'nı oy birliğiyle devraldı.

Grubun başkan yardımcılıklarını ise Japonya NHK ve Avustralya ABC televizyonu temsilcileri yürütecek.

YENİ GELİŞME



TRT Haber, Asya-Pasifik Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Başkanlığına seçildi. pic.twitter.com/EWwkdW1ouT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2024

65 ülkeden 240 üyesi bulunan Asya Pasifik Yayıncılar Birliği ABU, dünya genelinde 3,5 milyar insana ulaşıyor.

Birliğin başkanlığını üç yıl boyunca yürütecek olan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "ABU’nun Başkanı olarak seçilmem, Türkiye’nin her alanda lider ülke olma hedefi için önemli. ABU Başkanlığının Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'nin yükselişinin bir adımı, bir yansıması" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABU’nun bir sonraki Genel Kurul’u TRT’nin ev sahipliğinde ekim ayında İstanbul’da yapılacak.