Türkiye ile Somali arasında hidrokarbon işbirliği anlaşması

"Türkiye ile Somali arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed'in katılımıyla imzalandı.

Bakan Bayraktar, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Hepinizin bildiği gibi ülkemizin petrol ve doğalgaz aramacılığında son 8 yılda çok önemli gelişmeler kaydettik. 2016 yılında başladığımız ve adına Milli Enerji ve Maden Politikası dediğimiz stratejinin önemli unsurlarından bir tanesi, Türkiye'nin kendi karalarında ve denizlerinde kendi imkan ve kabiliyetleriyle, kendi gemileriyle, kendi sondaj ve sismik gemileriyle petrol ve doğalgaz aramacılığı konusuydu ve bu konuda Türkiye olarak çok önemli bir mesafe kat ettik.

"Gabar'da petrol üretim hedefimiz günlük 100 bin varil"

Türkiye, bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip bir ülke haline geldi. Türkiye Petrolleri 4 deniz derin deniz sondaj gemisi ve 2 tane sismik gemisi ile beraber çok yoğun bir şekilde denizlerimizde aramalarına devam ediyor. Hepinizin malumu, Türkiye bu aramalarının neticesinde Akdeniz'de yaptığı çalışmalar ve akabinde hemen akabinde Karadeniz'de çok önemli bir doğalgaz keşfi gerçekleştirdi. 2020 yılının ağustos ayında cumhuriyet tarihinin en önemli doğalgaz keşfini gerçekleştirdik ve çok kısa bir zaman içerisinde de buradan ülkemizin doğalgaz ihtiyacının bir kısmını karşılayacak şekilde üretim aşamasına geldik. Şu anda buradan günlük olarak 5.5 milyon metreküplük bir üretim yapıyoruz Sakarya Gaz Sahası'ndan. Ama elbette ki gaz alanının yanı sıra petrol alanında da önemli bir keşfe imza attık, 2021 yılında, eylül ayında ve şu anda Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik bir günlük üretime çıktık. İnşallah bu üretim en kısa sürede 100 bin varil ile çıkarmayı hedefliyoruz.

"Türkiye'nin petrol arama ve bulduğu zaman da üretme yetkisi olacak"

Ama ülkemizin ihtiyaçları artıyor. Ülkemizin ihtiyaçları bunun çok daha ötesinde. Bunun için benim zaman zaman dile getirdiğim, Türkiye'nin sadece kendi karalarında ve denizlerinde arama değil, ama bunun ötesinde belli coğrafyalarda, belli ülkelerde doğalgaz ve petrol aramasında ortaklıklar yoluyla veya kendi başına, kendi milli petrol şirketlerimizin, doğalgaz şirketimizin daha aktif bir sürece gireceğimizi ifade etmiştim. Bunun bir örneğini açıkçası bugün görüyoruz. Somali'yle 7 Mart 2024 tarihinde yine bu salonda yaptığımız bizim bakanlıklar arası yaptığımız anlaşmanın, bugün itibarıyla artık daha somut hale döndüğünü görüyoruz. Ve daha önce ifade etmiştim. Somali, özellikle Somali Denizi Offshore'u çok önemli bir petrol ve doğalgaz kaynağı olduğunu düşündüğümüz bir alan. Somali Devleti'yle ülkemizin ilişkileri iki kardeş ülkeye yaraşır şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu hedef doğrultusunda daha ileri götürülmek üzere bize böyle bir misyon yüklendi ve bu çerçevede biz bugün burada Somali Offshore'unda üç tane blokta anlaşmamızı imza ettik. Türkiye Petrolleri Genel Müdürümüz bu anlaşmaya imza koydu Türkiye adına ve bu sayede bizim şu anda Somali denizlerinde üç tane blokta ki her bir blok 5 bin kilometrekarelik bir alanı temsil ediyor. Buralarda Türkiye'nin münhasıran arama ve petrol bulduğumuz zaman da üretme yetkisine sahip olacak.

"Oruç Reis gemimizi Somali'ye gönderiyoruz"

Bir üretim paylaşım anlaşmasını imza etmiş olduk. Bahsettiğimiz bu blokların 2 tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre açıkta, bir diğeri 100 kilometre açıkta üç saha. Biz ilk etapta bu sahalarda bir sismik faaliyet, üç boyutlu sismik faaliyet gerçekleştireceğiz. Bunun için Oruç Reis gemimizi inşallah eylül sonu, ekim başı gibi bu bölgeye gönderiyoruz. Orada aylarca sürecek çok önemli bir sismik çalışma yapacaklar ve bu çalışmanın sonucunda da ortaya çıkan değerlendirmelere göre de inşallah bu iş sondaja ve sondaj sonrasında da ümit ediyoruz bir keşifle neticelenecek ve hakikaten hem Somali için hem de ülkemiz için çok önemli bir ve tarihi bir adım olacak.

Bu belirlediğimiz 3 saha 3 blokta deniz derinliği yaklaşık 2 bin metre, yer yer 3 bin metre ve deniz tabanından sonra da biz 4 bin metreye kadar yani toplamda deniz yüzeyinden 7 kilometrelik bir yerde bir sondaj faaliyeti gerçekleştirmiş olacağız. Elbette böyle komplike bir operasyonu gerçekleştirebilmek için ciddi bir tecrübeye sahip olmanız lazım. Hamdolsun bizim bu bahsettiğim 2016 yılından itibaren ortaya koyduğumuz strateji çerçevesindeki gelişmelerle biz şu anda kendi mühendislerimizle, kendi teknik ekip ekipmanımızla beraber bu faaliyetleri yapacak durumdayız. Bunları da inşallah Somali'de bu bloklarda gerçekleştireceğiz.

Oruç Reis yaklaşık 50 kişilik bir ekiple Somali'ye hareket edecek. Ama sadece Oruç Reis değil, onun yanında 5 tane destek gemisi de mutlaka ona eşlik edecek bu operasyon sırasında. Elbette deniz kuvvetlerimizin de burada bu gemilerimize iştirak edeceğini ifade etmem doğru olur. Ben bu vesileyle bu imza edilen anlaşmanın iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum. Çok önemsiyorum. Elbette Somali dün biliyorsunuz Nijer'deydik. Orada da petrolle ilgili ee bir anlaşma imza ettik. Ama biz diğer coğrafyalarda da diğer bölgelerde de yapacağımız bu faaliyetlerle ülkemizin bu alandaki eksiğini inşallah kapatmaya gayret edeceğiz. Bu anlaşmanın milletimize, Somali halkına da hayırlar getirmesini diliyorum.