Parçalı Bulutlu 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.07.2024 16:12

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Nijer' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Akkuyu Nükleer Güç Santrali için uranyumun Nijer'den tedarik edileceği iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Nijer' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, "Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ihtiyaç duyulacak yakıt hammaddesi olan uranyumun Nijer'den tedarik edilmesine yönelik girişimlerde bulundu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Akkuyu NGS Projesi için ihtiyaç duyulan uranyumun Nijer'den tedarik edilmesine yönelik Türkiye'nin herhangi bir girişimi bulunmadığı belirtilen açıklamada, projenin, 12 Mayıs 2010'da "Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma" hükümleri uyarınca devam ettiği vurgulandı.

 


 

Açıklamada, "Anlaşma kapsamında Akkuyu NGS'nin yakıt tedariki için tek sorumlu şirket olan Proje Şirketi Akkuyu Nükleer AŞ (ANAŞ), yakıt tedariki için Rus devlet şirketi Rosatom'un yakıt şirketi TVEL ile 22 Aralık 2017'de uzun dönemli sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Dezenformasyon İletişim Başkanlığı Nijer Nükleer Santral
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Fearghail'i kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:12
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin tezkere kabul edildi
17:49
Hamas: Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskını provokasyon ve gerilimi tırmandırıyor
17:40
Ömer Çelik: Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz
17:28
Ürdün, İsrail'in "Filistin devletinin kurulmasına karşı kararını" kınadı
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
16:56
Dışişleri Bakanlığı: Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını
FOTO FOKUS
İzmir'de yangın
İzmir'de yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ