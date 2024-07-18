Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Nijer' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, "Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ihtiyaç duyulacak yakıt hammaddesi olan uranyumun Nijer'den tedarik edilmesine yönelik girişimlerde bulundu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Akkuyu NGS Projesi için ihtiyaç duyulan uranyumun Nijer'den tedarik edilmesine yönelik Türkiye'nin herhangi bir girişimi bulunmadığı belirtilen açıklamada, projenin, 12 Mayıs 2010'da "Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma" hükümleri uyarınca devam ettiği vurgulandı.

????Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ihtiyaç duyulacak yakıt hammaddesi olan uranyumun Nijer’den tedarik edilmesine yönelik girişimlerde bulundu” iddiası doğru değildir.



Akkuyu NGS Projesi için ihtiyaç duyulan uranyumun… pic.twitter.com/UyUzrAwv8B — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 18, 2024

Açıklamada, "Anlaşma kapsamında Akkuyu NGS'nin yakıt tedariki için tek sorumlu şirket olan Proje Şirketi Akkuyu Nükleer AŞ (ANAŞ), yakıt tedariki için Rus devlet şirketi Rosatom'un yakıt şirketi TVEL ile 22 Aralık 2017'de uzun dönemli sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.