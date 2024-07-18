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TRT Haber 18.07.2024 18:28

Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervler 4,5 yılın zirvesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinin 4,5 yılın zirvesinde olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervler 4,5 yılın zirvesinde
[Fotoğraf: Arşiv]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu açıkladı.

 

TCMB'nin 5 Temmuz haftasındaki haftalık para ve banka istatistiklerine göre;

5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara çıkmıştı. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükselmişti.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıkmıştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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