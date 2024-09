Bakan Yerlikaya: Irak'ta da Suriye'de de teröristlerin inlerine giriyor, başlarını eziyoruz

Temaslarda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a gelen Ali Yerlikaya, DSİ Toplantı Salonu'nda, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

Yerlikaya, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kentin kardeşlik ruhuyla asırlara meydan okuyan, medeniyetlerin beşiği, her köşesi tarih kokan bir şehir olduğunu söyledi.

5 bin yıldır bu şehri çevreleyen surların sadece taşların üstüne taş dizilmesiyle değil, inançla, emekle ve sabırla örüldüğünü dile getiren Yerlikaya, surları dimdik tutan harçların birlik ve beraberliklerini simgelediğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bundan 23 yıl önce, aziz milletimizin sinesinden çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimize hizmet için yola koyuldu. Bu, öyle kutlu bir yoldu ki etrafında milyonlar toplandı ve o milyonlar her daim Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin yanında dimdik durdu, durmaya da devam ediyor. AK Parti hareketi, halkıyla hemhal oldu, onun derdiyle dertlendi, sevincine ortak oldu. Büyük bir kalkınma hamlesi başlattı. Velhasıl dosta güven düşmana korku saldı. Evet bu hareket, hamdolsun her seçimden başı dik ayrıldı.

Ülkemizin dört bir yanında halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühü artarak devam etti. FETÖ darbe girişimi oldu. Bu hainlerin inlerine kim girer dendi? Milletimiz, 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. 6 Şubat depremi oldu, asrın felaketi yaşandı. Yaraları kim sarar, dünyanın en büyük konut seferberliğini kim başlatır dendi? Milletimiz yine hiç düşünmeden 'Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti' dedi.

Ekonomiyi kim kalkındırır, yerli ve milli politikaları kim sürdürür, savunma sanayisinin gücüne kim güç katar, terörün başını kim ezer, Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Dünya 5'ten büyüktür' diye kim haykırır dendi? Evet kim dendi? Recep Tayyip Erdoğan. Gazze'ye kim kol kanat gerer, mazlum milletlerin hakkını kim savunur? Cevap hep aynı kardeşlerim. Cevap hep aynı olduğu için de kurulduğundan 23 yıl sonra dahi hep birlikte gözlerimizin içine bakarak, 'İyi ki bu davanın, bu mücadelenin içindeyiz' hamdolsun diyoruz."

Bu yolda nice zorluklar, badireler ve tuzaklar kurulduğunu, muhtıralar yayımlandığını, hendekler kazıldığını anlatan Yerlikaya, darbe girişimlerinin yaşandığını ama milletin iradesinin ve yürüyüşünün asla durdurulamadığını ve durdurulamayacağını bildirdi.

AK Parti'nin rotasını milletin çizdiğini, ak kadroların omuzlarındaki sorumluluğun millete hizmet sorumluluğu olduğunu aktaran Yerlikaya, her bir vatandaşın refah seviyesinin arttığı, şehirlerin kalkındığı, ülkenin küresel bir güç haline geldiği bir Türkiye hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi.

Bu hedefe doğru "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealiyle yürüdüklerini vurgulayan Yerlikaya, şu görüşleri paylaştı:

"Peki bu hedefe kimlerle yürüyoruz? Türkiye Yüzyılı'nı biz kimlerle inşa ediyoruz? Sizlerle. Diyarbakır'la, Şırnak'la, Edirne'yle, İstanbul'la, Yozgat'la. Ez cümle 85 milyon el ele, gönül gönüle inşa ediyoruz Türkiye Yüzyılı'nı. Her daim birlikte, özümüzden geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Bir an dahi durmamak, hep daha ileriye gitmek için birbirimize sımsıkı sarılmalıyız kardeşlerim. Birileri nifak tohumları ekebilir, terörden, kandan, kaostan medet umabilir. Birileri birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize pusu kurabilir.

Birileri bin yıldır bu topraklar üzerinde emelleri ve hevesleri son bulmayanların taşeronluğunu da yapabilir. Bu ne ilktir ne de sondur biliyoruz ama buna karşı bizim sarsılmaz imanımız, bozulmaz kardeşliğimiz var. Bu topraklara dün gelmedik, dün birlikte yaşamaya başlamadık. Biz, Sultan Selahaddin'in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan'ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale'yi geçilmez kılan, sevinci, hüznü, kaderi bir olmuş bir milletiz.

Bu milletin arasındaki bağlar gönül ve can bağıdır. Bu milletin mayasında Malazgirt, Çanakkale, değerlerimiz ve inancımız vardır. Milletimizin birliğine ve beraberliğine kasteden başta bölücü terör olmak üzere tüm ihanet girişimlerinin kökünü hamdolsun, şükürler olsun bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. Çünkü terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir."

"Teröre sırtını dayayanlara asla ama asla geçit vermedik, vermeyeceğiz"

Diyarbakır'a, ülkeye, millete yapılan hizmetlerin bir lütuf değil, hak olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, imtiyazlı sınıfların AK Parti ile ortadan kalktığını, AK Parti'nin siyaset anlayışının merkezinde milletine hizmet ve adanmışlık olduğunu belirtti.

AK Parti'nin, doğusundan batısına bu ülkenin temel insan hakları konusunda yaşadığı sorunları kendisine dert edindiğini, bugün gelinen noktada devrim niteliğinde adımlar atıldığını hatırlatan Yerlikaya, dilinden, yaşam tarzından dolayı hiçbir vatandaşın dışlanmasına, ötekileştirilmesine müsaade etmediklerini, etmeyeceklerini vurguladı.

Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"'Hak bir gönül verdi bana' diyen Yunus'un Türkçe'si de 'Ay dilbere' ile aşk şiirinin şaheserini yazan Fekiye Teyran'ın Kürtçe'si de bizimdir bizim, bizim milletindir. Türkiye'nin eskimiş, yıllarını çalmış tartışmalarla kaybedecek bir dakikası dahi yoktur. Terörden dolayı tek bir insanımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Hele çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarını istismar edenlere, teröre sırtını dayayanlara asla ama asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. İşte Diyarbakır anneleri, görün o Diyarbakır annelerini.

Evlatlarını inançla ve sabırla terörün pençesinden söküp aldılar, almaya da devam ediyorlar. Buradan Diyarbakır annelerine selamlarımızı gönderiyoruz. Bundan 23 yıl önce, Ankara Bilkent Otel'de ülkemiz siyasi tarihini değiştiren bu kutlu dava Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başladı. Diyarbakır sokaklarında huzur içinde gezilemediği, esnafımızın dükkanlarını huzurla açamadığı o günlerde, ne dedi Cumhurbaşkanımız? dedi ki, 'Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz'. Ve bu sözlerden sonra ekledi, dedi ki, 'Terörün belini kıracağız', kırdık mı? Kırdık. Bölücü terör örgütü artık biliyoruz ki ve tüm dünya görüyor ki son çırpınışlarını yaşıyor.

Öyle bir kararlılıktı ki bu sadece sınırlarımızda değil, Irak'ta da Suriye'de de teröristlerin inlerine giriyor, başlarını eziyoruz. Sadece bu yıl içinde Diyarbakır'da, tüm terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon gerçekleştirdik. 10 terörist etkisiz hale getirildi, 831 şahıs gözaltına alındı. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız diyor ki, 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız'. Durmak yok. Son terörist etkisiz hale getirilme meselesi sayının bittiği 0'dır. Bu topraklardan kazıyıp atmanın da anlamı budur, Allah'ın izniyle bunu da hep beraber göreceğiz."

Diyarbakır'da zehir tacirlerine yönelik 2 bin 514 operasyon düzenlendi

Medeniyetlerin beşiği olan bu toprakların, huzurun ve kardeşliğin en güçlü kalesi olduğunu anlatan Yerlikaya, "Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın huzuru için sadece teröristlerle değil, organize suç örgütleriyle zehir tacirleriyle, tüm suç ve suçlularla da mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.

Diyarbakır'ın bereketli topraklarında Hint keneviri yetiştirilmesine, terörün finansmanına kaynak aktarılmasına müsaade etmediklerini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sadece bu yıl içinde Diyarbakır'da zehir tacirlerine yönelik 2 bin 514 operasyon düzenledik, bin 64 şahıs gözaltına alındı, bunlardan şimdilik 501'i tutuklandı. Bu dönemde Diyarbakır'da 14 tona yakın esrar, yaklaşık 68 milyon kök kenevir ele geçirildi. Bu yılın ilk 8 ayından itibaren Diyarbakır'da işlenen evden hırsızlık suçları geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar bu suç olayını azaltmışız? Yüzde 61. Diyarbakır'da geçen yılın ilk 8 ayında bir günde evden hırsızlık olayı 4'müş. Şimdilik diyorum, 2024'ün ilk 8 ayında bu rakam günde 1,5'e düştü. Türkiye ortalamasını vereyim mi size?

Türkiye ortalamasından Diyarbakır'ımız daha önde maşallah. Türkiye ortalaması da 2024 yılının ilk 8 ayı, 2023 yılının ilk 8 ayına kıyaslarsak evden hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, otodan yapılan hırsızlık bu 5 hırsızlık türünün olay sayısını Türkiye'de yüzde 48 düşürdük. Diyarbakır'a bir daha geldiğimiz zaman diyeceğiz ki 'Şu kadar ay şu kadar günden beri evden hırsızlık olmadığı günler yaşıyoruz'. Buna kararlıyız.

Bunu da yapacağız Allah'ın izniyle. Huzurla gezilebilsin. Diyarbakır'ın Keçi Burcu'ndan çayını keyifle yudumlayabilsin. Ticaretini rahatça yapabilsin diye organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. Çünkü kimse benim Diyarbakırlı kardeşlerime şekil yapamaz, racon kesemez. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan hükümetlerinde biz hep gördük, 22 yıldan beri ve inanarak hep şunu söylüyoruz ki milletin iradesinden devletin gücünden başka bir irade ve güç yoktur."

Bu yıl içerisinde Diyarbakır'da organize suç örgütlerine yönelik 27 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Yerlikaya, 170 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 66'sının tutuklandığını, 10 organize suç örgütünün çökertildiğini anımsattı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "AK Parti'nin vizyonuyla Diyarbakır'ın tarihi misyonu birleştiğinde bu şehir Türkiye'nin yükselişinde öncü rol oynar. İşte bu hakikatten hareketle Diyarbakır'a adeta yatırım seferberliği başlattık desek yeridir" ifadesini kullanarak, son 22 yıllık iktidarı döneminde Diyarbakır'a eğitimden sağlığa, turizmden sanayiye, ulaşımdan tarıma, enerjiden sosyal hizmetlere varıncaya kadar toplam 287 milyar 114 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti.

"Diyarbakır büyük ve güçlü Türkiye'nin öncüsü olacak"

Yatırımların, kentin kalkınması ve hak ettiği yere gelmesi için yapıldığını dile getiren Yerlikaya, yatırımları yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Diyarbakır'ın hamasetten, kirli siyasetten, terörün kirli ellerinden çok çektiğine işaret eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'ın ufkunu, geleceğini ve gelişmesini önlemeye çalışanlara bu şehrin irfanı ve vicdanı geçit vermedi, vermeyecektir. Terörü, gözyaşını, kaosu bu toprakların makus talihi yapmaya çalışanların hevesleri kursaklarında kaldıkça bu toprak terörden arındırıldıkça görüyoruz ki, Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tüm şehirlerimiz ayağa kalkıyor, şahlanışa devam ediyor."

Bugün sadece Dicle Üniversitesi'nde 40 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğünü, 4 organize sanayi bölgesinde 474 iş yerinde 38 bin kişinin istihdam edildiğini kaydeden Yerlikaya, geçen yıl Diyarbakır'dan 334 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştiğini, 1 milyar dolar ihracat hedefini Diyarbakırlılarla beraber başarmak istediklerini ifade etti.

Hava yoluyla 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 13 bin 117 uçuş gerçekleştiğini, toplam 2 milyon 53 bin yolcu sayısına ulaşıldığını anlatan Yerlikaya, geçen yıl yerli ve yabancı toplam 550 bini aşkın turistin kenti ziyaret ettiğini anımsattı.

Turistlerin konaklamalarıyla birlikte otellerdeki rezervasyon oranlarının yüzde 50'ye yakın arttığını bildiren Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu rakamların her biri gösteriyor ki bu şehirde huzur, güven, her anlamda büyük bir heyecan ve kalkınma var. Biz bu kadim şehri ve Diyarbakırlılara sevgimizi de muhabbetimizi de yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle ortaya koyuyoruz. Sevgi sadece dilde mi olur? Hayır. Sevgi sadece dilde olmaz. Söylemde olmaz. Bu amelde de gayrette de hizmette de eserde de olur. Ama bunların her biri huzur ve güvenin olduğu ortamda olur. İşte biz hepsini birlikte sağlıyoruz. Diyarbakır tarımsal üretim noktasında ülkemizin 10. büyük şehri konumundadır.

2023 yılında 16 milyar liralık bir tarımsal üretimi vardı. Dicle ve Kral Kızı Sulama Barajları ile Silvan Barajının tamamlanmasıyla tarımsal üretim 3 kat artacak. Türkiye'de ilk 10'a girmek değil daha yukarıya doğru tırmanacak ve Diyarbakır'da 400 bin kişiye iş ve aş yani istihdam sağlanacak. Kentin verimli topraklarını suyla buluşturan üretimini arttırıp refahını yükselten, işe, aşa dönüştüren bu projeler tarih yazmak değil de nedir? Bu bir tarih yazmaktır. Bu tarihi liderimizle beraber hep beraber sizlerle beraber yazıyoruz.

Sokak sokak, kapı kapı sabırla, heyecanla, aşkla bunları anlatmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi gitmediğimiz mahalle, sıkmadığımız el, dokunmadığımız gönül kalmamalı. Üzerinde durulması gereken, anlatılması gereken o kadar çok yatırım var ki bunları anlatmaya zaman yetmez. Ancak şunu, altını çizerek ifade etmeliyim ki Diyarbakır büyük ve güçlü Türkiye'nin öncüsü olacak."

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da Diyarbakır'ın sadece bölgenin bir kenti değil, kadim medeniyetin bir sembolü olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'ın büyük ve güçlü Türkiye'nin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Ocak, "Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu büyük geçmişe sahip çıkarken bugünün ruhunu da asla unutmadık. Geçmişimizin emanetine sahip çıkarken şehrimizin her bir değerini korumaya da devam edeceğiz" dedi.