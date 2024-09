Bakan Memişoğlu, tedavi gören gazileri ziyaret etti

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi, robotik rehabilitasyon ve protez yapım alanlarında incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavileri devam eden gazilerle de sohbet eden, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi alan Memişoğlu, gaziler ve aileleriyle birlikte hastane bahçesinde kahvaltı yaptı.

Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Bugün sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyorum. Bu vatan, milletimiz sizlerle gurur duyuyor. Bu ülkeyi bize emanet eden şehitlerimizden Allah razı olsun, onlara Allah'tan gani gani rahmet, sizlere acil şifalar diliyorum. Bu vatanı bize emanet eden, vatanımızın bizde kalmasını sağlayan sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız" dedi.

"Bu ülkenin nasıl kazanıldığını, nasıl korunduğunu her bir vatandaşın bilmesi gerekiyor"

Türkiye'nin, bu toprakların kolay kazanılmadığına, bunun için nice bedeller ödendiğine dikkati çeken Memişoğlu, bu bilinç ve sorumlulukla çalıştıklarının, her süreçte gazilere yardım etmek için çabaladıklarının altını çizdi.

Bakan Memişoğlu, "Bu ülkenin nasıl kazanıldığını, nasıl korunduğunu her bir vatandaşın bilmesi gerekiyor. Onun için bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Sizlere şifa diliyorum, Allah sizlerden razı olsun. Bir gün değil, her gün bizim Gaziler Günü'müz, her günümüz sizinle beraber. Bazen eksikliklerimiz olabilir ama arkadaşlarımız gerçekten çok çaba içindeler. Şunu da söylemeliyim; bu hastaneyi yapanlardan, bu hizmeti sağlayanlardan Allah razı olsun, çok güzel bir hastane, vizyoner bir yer, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha iyisini yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Memişoğlu, gazilerin en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulunarak, "Bu ülke, bizler size çok şey borçluyuz. O borcu tam olarak ödeyemezsek de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Paralimpik sporcularla bir araya geldi

Hastanede Gazi Recep Yavuz'un filografi sergisini de ziyaret ederek, Yavuz'la bir süre sohbet eden Bakan Memişoğlu, eserleri için Yavuz'u tebrik etti. Gazi Yavuz da hastane çalışanlarıyla aile gibi olduklarını belirterek, bu tip sanatsal çalışmaların tedavi edici yönünün de bulunduğunu anlattı.

Bakan Memişoğlu, ayrıca Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına katılan tekerlekli sandalye tenis sporcusu Uğur Altınel, milli atıcı Gazi Astsubay Murat Oğuz, Güneydoğu gazisi, milli okçu Yavuz Papağan'la da bir araya geldi, sporcuları tek tek tebrik etti, tüm sporcularla gurur duyduklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu tavla oynamak isteyen gaziyi kırmadı

Bakan Memişoğlu, ziyaretinde, bir türkü seslendiren ve kendisiyle tavla oynamak istediğini söyleyen Güneydoğu gazisi 53 yaşındaki Göksel Gümüş'ü de kırmayarak, birlikte tavla oynadı.

Memişoğlu'nun Gazi Gümüş ile tavla oynadığı esnada renkli diyaloglar oluştu.

Bakan Memişoğlu, Gümüş'e oyun esnasında "Durumun iyi değil, ben sana söyleyeyim" derken, Gümüş de "Valla şanslısınız. Oyun yetmiyor, şans da lazım" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Memişoğlu, "Ama ben de çok hafif sıklet değilim" yorumunu yaparken, Gümüş "Tabii ki siz Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca sağlık bakanısınız" dedi. Memişoğlu, Gümüş'e "Bakan olunca zar iyi gelecek diye bir şey yok" karşılığını verdi.

Tavla oyununu gaziler de keyifle takip ederek, sohbete katıldı.