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Dünya
AA 05.05.2025 23:12

ABD'de Filistin'e destek vermekle suçlanan 7 öğrencinin davası düşürüldü

ABD’nin Michigan eyaletinde, üniversitelerdeki Filistin’e destek gösterileri sırasında kampüs alanına izinsiz girmek ve polise karşı gelmekle suçlanan 7 öğrencinin davası düşürüldü.

ABD'de Filistin'e destek vermekle suçlanan 7 öğrencinin davası düşürüldü
[Fotograf: AA]

Michigan Bölge Mahkemesinde bugün görülen duruşma öncesi savcılık, öğrenciler hakkındaki suçlamaları geri çekti.

Öğrencilerden birinin avukatı Amir Makdel, sadece iki dakika süren duruşma sonucunda davanın düşürülmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Bugünkü zafer sadece bu 7 öğrenci için değil, ifade özgürlüğü hakkına inanan herkes içindir." diye konuştu.

Makdel, "Ancak bugün unutmamamız gerekiyor ki bu ülkede hala soruşturmalarla karşı karşıya kalan öğrenciler var ve Filistin’de hala soykırım devam ediyor. Bugün güçlü bir şekilde ayağa kalkıp 'Filistin'e özgürlük' diyebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere destek veren aileler ve vatandaşlar, kararı sevinç ve alkışlarla karşıladı.

Michigan Üniversitesinde öğrenci Oliver Kozler, Samantha Lewis, Henry MacKeen-Shapiro, Michael Mueller, Asad Siddiqui, Avi Tachna-Fram ve Rhiannon Willow, geçen eylül ayında, üniversitede kurulan Filistin yanlısı kampın polis tarafından dağıtılmasının ardından alana izinsiz girme ve bir polis memuruna direnme suçlamalarıyla haklarında dava açılmıştı.

7 Öğrenci de haklarındaki suçlamaları reddetmişti.

Öte yandan, öğrencilerin avukatı Makled de, 6 Nisan'da, ailesiyle Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilden dönerken Detroit havalimanında İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan Gümrük ve Sınır Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından 2 saate yakın sorgulanmıştı.

Makled, Michigan Üniversitesinde 2024'te Filistin'e destek gösterisine katılmasının ardından gözaltına alınan bir öğrencinin avukatlığını üstlenmesi nedeniyle hedef alındığına inandığını belirtmişti.

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