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Dünya
AA 05.05.2025 23:08

Gazze'deki hastaneler 48 saat içinde tamamen hizmet dışı kalabilir

Katil İsrail’in, Gazze'de uluslararası ve Birleşmiş Milletlere ait kuruluşların hastaneler için tahsis edilen yakıt depolarına erişimini engellemesi nedeniyle binlerce hasta ve yaralının, hayatlarını tehdit eden bir "felaketin eşiğinde" olduğu duyuruldu.

Gazze'deki hastaneler 48 saat içinde tamamen hizmet dışı kalabilir
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden "Acil Uyarı" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Gazze Şeridi’ndeki hastaneler, İsrail işgalinin uluslararası kuruluşların yakıta ulaşmasını engellemesi ve ablukayı sürdürmesi nedeniyle 48 saat içinde çöküşün eşiğine gelecek." ifadelerine yer verildi.

Hastanelere tahsis edilen yakıt depolarının uluslararası kuruluşlara ait olduğunun altı çizilen açıklamada, söz konusu depoların İsrail tarafından "kırmızı bölge" olarak sınıflandırılan ve girilmesi yasaklanan alanlarda bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen hava ve kara saldırılarına paralel olarak uyguladığı abluka ve kasıtlı aç bırakma politikasının, bu uygulamayla "tam bir kuşatma suçu" haline geldiği vurgulandı.

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