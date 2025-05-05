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Dünya
AA 05.05.2025 22:25

Suudi Arabistan'da şiddetli kum fırtınası

Suudi Arabistan'ın el-Kasim bölgesi, hafta sonu şiddetli bir kum fırtınasının etkisi altına girdi.

Kasim şehri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı, gökyüzü turuncuya büründü ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Kasim kentinde 3 Mayıs'ta başlayan kum fırtınası, şehirde etkili oldu.

Kentin bir kısmının karanlığa gömüldüğü, araçların ilerlemekte zorlandığı ve insanların günlük yaşamlarının aksadığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin dışarı çıkmamaları, araç kullanacakların ise dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

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