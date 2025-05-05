Suudi Arabistan'da şiddetli kum fırtınası

Kasim şehri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı, gökyüzü turuncuya büründü ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Kasim kentinde 3 Mayıs'ta başlayan kum fırtınası, şehirde etkili oldu.

Kentin bir kısmının karanlığa gömüldüğü, araçların ilerlemekte zorlandığı ve insanların günlük yaşamlarının aksadığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kum fırtınasının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin dışarı çıkmamaları, araç kullanacakların ise dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.