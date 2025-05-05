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Dünya
AA 05.05.2025 20:14

Yemen’deki Husiler: ABD, başkent Sana’nın güneyine 3 hava saldırısı düzenledi

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’nin başkent Sana’nın güneyine 3 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yemen’deki Husiler: ABD, başkent Sana’nın güneyine 3 hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: TRT Haber]

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, ABD’nin başkent Sana’nın güneyindeki Sanhan ilçesinde yer alan Sevad bölgesine 3 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

ABD saldırısının can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husiler, ABD'nin sabah saatlerinde de ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentine 8 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ABD'nin dün Sana'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivilin yaralandığı kaydedilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasına rağmen Husiler, İsrail'deki hedefleri ve Kızıldeniz'deki ABD hedeflerini hedef alan askeri operasyonlarını sürdürüyor.

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