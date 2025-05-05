CHP Genel Başkanı Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T’nin adıyla sosyal medyada hesap açan M.A., Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu.

Polis, ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi Trabzon’un Of ilçesinde gözaltına aldı.

Of Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda;

Saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."