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Türkiye
İHA 05.05.2025 21:38

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

İstanbul Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Yangın, Barbaros Mahallesi Çizgi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin yoğun dumanların içerisinden ekip arkadaşının yardımıyla çıkması ise dikkat çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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