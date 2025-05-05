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Türkiye
AA 05.05.2025 17:38

Sarıyer'de çöken yolun ardından vatandaşlar su sıkıntısı çekiyor

İstanbul Sarıyer'de, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yoldaki çökmenin ardından temiz su hattındaki arıza nedeniyle kesinti yaşanan bazı mahallelerde vatandaşların tepkisi üzerine belediye ekipleri tankerle su dağıttı.

Maslak'ta, 3 Mayıs saat 02.44'te iki şeridi çöken, etrafı kapatılarak bölgeye uyarı levhaları yerleştirilen ve trafiğe kapatılan yolda, ekiplerin oluşan çukuru kapatma çalışması devam ediyor.

Çökmenin ardından temiz su hattında yaşanan arıza nedeniyle Yeşiltepe ve Ayazağa mahallelerindeki bazı yerlerde su kesintisi devam ediyor.

Vatandaşların tepkisi üzerine Sarıyer Belediyesi ekipleri tankerlerle bölgede su dağıtmaya başladı. Ekipler, okul ve otobüs duraklarının olduğu merkezi noktalarda su dağıtımı yaptı.

Bazı vatandaşlar su bidonlarını taşırken zorlandı.

Sarıyer'de yol çöktü, çalışmalar 3. gününde sürüyor
Sarıyer'de yol çöktü, çalışmalar 3. gününde sürüyor

"Su dağıtılırken izdiham yaşanıyor"

Mahalle sakinlerinden Yunus Emre Karaman, evinde su kesintisi olduğunu belirterek, dün akşam saatlerinde de tankerle su dağıtılırken izdiham yaşandığını anlattı.

Karaman, "Herkes üst üste çıkıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Günde 3-4 kere gelip gidiyorum, bu dördüncü seferim. Allah'a şükür bizim evimiz yakın ama taşırken ellerimizin kesildiği de oluyor" dedi.

Beraber yaşadığı annesinin ameliyatlı, babaannesinin ise bacaklarından rahatsız olduğunu kaydeden Karaman, "2-3 gün sürer gibi ama bir an önce çözülmesi lazım. Bu şekilde gitmez, millet mağdur. Aşağı sokakta da bir tane su tankeri var, gündüz vakti neyse gelip rahat rahat alabiliyoruz ama akşam vakti izdiham oluyor. Herkes üst üste çıkıyor" diye konuştu.

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