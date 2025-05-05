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Türkiye
AA-İHA 05.05.2025 15:27

Hakkari'de fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, seralar ve ağaçlar zarar gördü.

Şemdinli'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanakla zaman zaman dolunun da yağdığı ilçenin Günyazı köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

Derecik ilçesinde de şiddetli rüzgardan dolayı farklı mahallelerdeki bazı ev, tandırevi, odunluk, okul ve spor tesislerinin çatıları ile seralar zarar gördü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gürmeşe Mahallesi'nde yerinden sökülen bir evin çatısının isabet ettiği kamyonet zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi.

İlçe belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu, zarar gören ev ve kurumlara bağlı yapılarda incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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