Edirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri bu yıl 4 gün kutlanacak

Geçmiş yıllarda 5 Mayıs akşamı Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan ve 6 Mayıs sabahı Tunca Nehri kenarındaki ritüelle tamamlanan şenlikler, hafta sonunu da kapsayacak şekilde yeniden planlandı.

Bu yıl cumartesi ve pazar günleri Sarayiçi'nde düzenlenen müzik ve eğlence programlarıyla başlayan kutlamalar, kente gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında şenlik havası hakimken, katılımcılar Selimiye Meydanı, Meriç Köprüsü civarı, Tahmis Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde Roman müzik gruplarının ritimlerine eşlik edip dans ederek baharın gelişini kutluyor.

[Fotoğraf: AA]

Çiçek taçları takan katılımcılar, renkli giysileri ve neşeli halleriyle cadde ve sokakları renklendiriyor.

Kutlamaların en önemli anlarından biri olan Kakava ateşi, bugün Sarayiçi'nde yakılacak. Kent protokolünün kortej eşliğinde alana gelmesinin ardından dev ateş barış, sevgi, bereket ve huzur dilekleriyle tutuşturulacak. Alanda geç saatlere kadar konserler ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Kakava ritüelleri yarın da devam edecek. Tan yeri ağarmadan Sarayiçi'ne gelenler, Tunca Nehri'nde yüzlerini yıkayacak, nehre dilek atacak, bölgedeki ağaçlardan topladıkları dalları bereket getirmesi umuduyla evlerinin kapılarına asacak.