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Dünya
AA 06.05.2025 00:59

ABD, general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor

ABD Savunma Bakanlığı, ordu yapısını sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısının yüzde 20 azaltılacağını duyurdu.

ABD, general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ordunun caydırıcılığını ve savaş kabiliyetini korumak için liderlik yapısının sadeleştirilmesinin gerektiği belirtildi.

Aktif görevdeki dört yıldızlı general ve amiral pozisyonlarında asgari yüzde 20 oranında azaltmaya gidileceği vurgulanan açıklamada, Ulusal Muhafız bünyesindeki general rütbesindeki personel sayısının da aynı oranında düşürüleceği kaydedildi.

Açıklamada, bu adımların "gereksiz bürokratik" süreçlerin yerine yenilikçiliği teşvik eden ve operasyonel mükemmeliyeti önceleyen bir liderlik yapısının oluşturulması amacıyla atıldığı ifade edildi.

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