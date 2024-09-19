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Gündem
TRT Haber 19.09.2024 13:53

Kira tespit davalarında yapay zeka dönemi

Artan kira fiyatları nedeniyle açılan kira tespit davalarında, İstanbul’da bir ev sahibinin açtığı dava Türkiye’de bir ilke imza atıldı. İlk kez kira tespit davasında yapay zeka kullanıldı.

Kira tespit davalarında yapay zeka dönemi

Yapay zekanın devreye girdiği olay İstanbul'da yaşandı.Ev sahibinin ödenen bedelin düşük kalması nedeniyle açtığı kira tespit davasında bilirkişi söz konusu taşınmaz için bir rakam belirledi. Ancak, taraflar bilirkişi raporuna itiraz etti.

Davalarda bilirkişi raporu ile birlikte yapay zeka kullanılacak

Bunun üzerine mahkeme ara karara gitti. Tarafların rapora itirazlarının ek bir raporla değerlendirilmesine karar verildi. Davacı vekilinin sunduğu kira sözleşmelerinin incelenmesi talep edildi. Yapay zekadan da yararlanarak yeni bir rapor hazırlanmasına karar verildi.

Yapay zeka ile dava süreçlerinin kısalması öngörülüyor

Hukukçular yeni karşılaşılan bu durumun tüm anlaşmazlıklara örnek teşkil edebileceğini belirtiyor.
Bu dava ile yapay zekanın kullanımının dava süreçlerinde yaygınlaşması bekleniyor. Yapay zeka ile daha fazla kıyaslama yapılacağından en doğru sonucun bulunması sağlanacak. Ayrıca tarafların mahkeme masraflarının azalması ve dava süreçlerinin kısalmasına da katkı sağlayacak.

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İstanbul Yapay Zeka
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