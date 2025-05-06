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Gündem
AA 06.05.2025 00:51

Bakan Memişoğlu, görevi başındaki ebeleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla hastanede görevi başındaki ebelere ziyarette bulundu.

Bakan Memişoğlu, görevi başındaki ebeleri ziyaret etti
[Fotograf: TRT Haber]

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Ebeler Günü vesilesiyle mesai başındaki ebelerimizi ziyaret ettik. Umutla atan küçük kalplerin hikayesine eşlik eden ebelerimizin emekleri tarifsiz. Gösterdikleri özveri, sabır ve şefkat için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

 

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Sağlık Bakanlığı Kemal Memişoğlu
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