Bakan Memişoğlu, görevi başındaki ebeleri ziyaret etti

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Ebeler Günü vesilesiyle mesai başındaki ebelerimizi ziyaret ettik. Umutla atan küçük kalplerin hikayesine eşlik eden ebelerimizin emekleri tarifsiz. Gösterdikleri özveri, sabır ve şefkat için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."