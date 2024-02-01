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Gündem
AA 01.02.2024 13:35

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na Gayrettepe-Kağıthane metrosuyla gitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken Gayrettepe-Kağıthane metrosunu kullandı.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na Gayrettepe-Kağıthane metrosuyla gitti
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışı 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosunun yolcuları arasında Bakan Uraloğlu da yer aldı.

Uraloğlu'nun metroda sohbet ettiği yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane güzergahının açılmasıyla, Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakikaya indi.

Açıldığı günden bugüne kadar 8 bin 113 yolcuya hizmet verdi

Gayrettepe-Kağıthane hattında, açıldığı ilk gün 1302, bugüne kadar ise 8 bin 113 yolcuya hizmet verildi.

Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı güzergahındaki yolcu sayısı yüzde 13 arttı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Havalimanı
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