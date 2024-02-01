Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na Gayrettepe-Kağıthane metrosuyla gitti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışı 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosunun yolcuları arasında Bakan Uraloğlu da yer aldı.

Uraloğlu'nun metroda sohbet ettiği yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane güzergahının açılmasıyla, Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakikaya indi.

Açıldığı günden bugüne kadar 8 bin 113 yolcuya hizmet verdi

Gayrettepe-Kağıthane hattında, açıldığı ilk gün 1302, bugüne kadar ise 8 bin 113 yolcuya hizmet verildi.

Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı güzergahındaki yolcu sayısı yüzde 13 arttı.