MSB kaynakları: Beklentimiz ülkemize yönelik her türlü kısıtlamanın kaldırılmasıdır

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kanada'nın savunma sanayii ürünlerine ilişkin ambargoyu kaldırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kanada tarafından 2019 yılından bu yana çeşitli gerekçelerle Türkiye'ye yönelik savunma malzemelerine uygulanan ihracat kısıtlamalarının, NATO çerçevesindeki dayanışma ruhu, ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenliği korumayı amaçlayan kolektif çabalarla bağdaşmadığı belirtildi.

Kaynaklar, Kanada tarafından atılan bu son adımın olumlu değerlendirdiğini, müttefiklerden beklentilerinin Türkiye'ye yönelik her türlü kısıtlamanın tümüyle kaldırılması olduğunu aktardı.

Karşılaşılan açık veya kapalı ambargo ve kısıtlamaların savunma sanayiinde son yıllardaki millileşme çabalarının önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle önemli çalışmalar yürütülen yerli ve milli savunma sanayimize güvenerek destek olmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı

Kanada hükümeti, Türkiye’ye satış yapmak isteyen savunma sanayi firmalarına yönelik 2020'den bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını duyurmuştu.

Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada, sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir." İfadesi kullanılmıştı.

Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada'nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekilmişti.

Kısıtlamaların arka planı

Kanada hükümeti, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yönelik 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’ın yanında yer almasından dolayı Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı.

Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, Ekim 2020’de Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuştu.

Kanadalı şirketler 250-300 milyon dolar zarar etmişti

Bu ambargo kararı nedeniyle Kanadalı şirketler 250-300 milyon dolar arasında zarar etmiş, ürünlerinin tek kullanıcısı TUSAŞ olan Telemus Systems şirketi 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamadığı için batmıştı.

Ottowa yönetimi, ilk ambargosunu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik askeri harekatına yanıt olarak başlatmış ancak taraflar arasındaki üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı.