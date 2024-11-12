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Gündem
AA 12.11.2024 19:31

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda incelemede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki çalışmalar bittiğinde 35 milyon yolcu olan terminal kapasitesini 82 milyon yolcuya çıkartacaklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda incelemede bulundu
[Fotograf: AA]

Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Antalya'nın Türkiye için parlayan, gelişen bir yıldız olduğunu söyledi.

Antalya'nın, sadece turizm ve tarımda değil, diplomasi anlamında da bir marka değeri haline geldiğini belirten Uraloğlu, kentteki havalimanının yetersiz olacağını önceden öngörerek çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Antalya Havalimanı'nda 3 faz halinde çalışma yürüteceklerini dile getiren Uraloğlu, 927 milyon avroluk yatırım gerçekleşeceğini, devletin kasasına da kira bedeli olarak 8,5 milyar avroluk katkı sunulacağını belirtti.

Genişleme projesi kapsamında 93 bin metrekare olan dış hatları 231 bin metrekareye yükselteceklerini aktaran Uraloğlu, "37 bin metrekare olan iç hatlar terminalini de 75 bin metrekareye büyütmüş olacağız. Çalışmalar bittiğinde 35 milyon olan terminal kapasitemizi 82 milyona çıkartacağız. 35 milyon yolcuyu aştık. Bu ihtiyaç ortaya çıkmış artık. Bunu yönetme adına 2 yıl önce çalışmalarımızı başlatmıştık. Birinci fazı yüzde 90 oranda tamamladık, sene sonunda bitecek. Yeni yılın ilk gününde hizmete açmış olacağız" dedi.

Apron sahalarından pist onarımına kadar farklı işlemleri de yaptıklarını anlatan Uraloğlu, "Devlet konuk evi, VIP ve CIP terminali, genel havacılık terminali, uçak hangarları, kargo terminali, katlı otopark, DHMİ hizmet binası, cami ve lojmanlar gibi birçok işi de yapıyoruz. Belli bölümünü de hayata geçirdik. 20 tane olan köprü sayısına da iç hatlarda 5, dış hatlarda 9 tane olmak üzere 14 tane ilave ediyoruz. Burayı kullanan insanların çok pratik şekilde uçağa geçişlerini sağlamış olacağız" diye konuştu.

Uraloğlu, 25 yıllık işletme döneminde 3 fazı da tamamlayacaklarını, yeni bir kule inşaatının olacağını kaydetti.

Antalya'nın, Türkiye'nin marka kentlerinden olduğunu dile getiren Uraloğlu, ülkeye gelen turistlerin yüzde 30'una Antalya'nın ev sahipliği yaptığını belirtti.

Uraloğlu'na, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

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Abdulkadir Uraloğlu Antalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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