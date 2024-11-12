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Gündem
AA 12.11.2024 18:57

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Emine Erdoğan, COP29 kapsamında BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı unvanıyla COP29 Mavi Bölge'deki alanda BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alındı.

Emine Erdoğan, görüşmede ayrıca, başkanlığını yürüttüğü BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun çalışmaları hakkında da Guterres'e bilgi verdi.

Görüşmede Emine Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş eşlik etti.

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