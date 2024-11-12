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Gündem
TRT Haber 12.11.2024 17:00

HÜRJET ikinci prototip şehitlerimizin isimleriyle uçtu

10 bin feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresi... HÜRJET ikinci prototip, ilk uçuşunu TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET ikinci prototip, şehitlerin isimleriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

10 bin feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresi...

TUSAŞ sosyal medya hesabından, HÜRJET'in uçuşunu paylaştı:

"Millî teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara!"

 

Acımız bir, sevincimiz bir, yolumuz bir

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuşun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi:

"TUSAŞ'ımızın geliştirdiği Hürjet ikinci prototip TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle 10 bin feet irtifada 200 knot hıza ulaşarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarıda emeği geçen TUSAŞ ailesinin her bir ferdini yürekten kutluyorum. Acımız bir, sevincimiz bir, yolumuz bir. Birlikte daha çok çalışarak, her gün daha ileriye, daha büyük başarılara imza atacağız.

Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Arslan Hürjet ile semalarda, her daim bu aziz milletin gönlünde yaşayacaksınız. Ruhunuz şad olsun"

 

"Tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimlerini gökyüzüne taşıyan Hürjet ikinci prototip ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.Bu başarı mühendislik kabiliyetlerimizin gücünü bir kez daha kanıtladı.

Türk mühendisliğinin gücü ve inancıyla tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz! Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.

 

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HÜRJET ikinci prototip şehitlerimizin isimleriyle uçtu
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