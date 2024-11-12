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Gündem
TRT Haber 12.11.2024 17:13

Emine Erdoğan, Bakü'de 'Sıfır Atık hareketinin ilham dolu yolculuğunu' paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bakü temasları kapsamında lider eşleriyle "İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı"nda bir araya geldi. Erdoğan, katıldığı programda "Sıfır Atık" vurgusu yaptı.

Emine Erdoğan, Bakü'de 'Sıfır Atık hareketinin ilham dolu yolculuğunu' paylaştı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi, değerli dostum Mehriban Aliyeva’nın ev sahipliğinde lider eşleri ile birlikte Bakü’de “İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı”nda buluştuk.

Daha yaşanabilir bir dünya için en büyük güvencemiz olan gençlerin, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında geliştirdikleri projeye dair sunumlarını dinledik.

Bu vesileyle gücünü bilhassa gençlerden alan 'SıfırAtık' hareketinin ilham dolu yolculuğunu ve Türkiye’de atıksız yaşam felsefesini yaygınlaştırmak için yürütülen çalışmaları paylaştım.

Emine Erdoğan, Bakü'de 'Sıfır Atık hareketinin ilham dolu yolculuğunu' paylaştı

Küresel Sıfır Atık hareketi, dünyamızı bizden sonraki nesiller için koruma sorumluluğumuzu hatırlatan güçlü bir davet.

Bu davete katılarak Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayıp #SıfırAtık ailesine dahil olan herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Gençlerin öncülüğünde, temiz ve sürdürülebilir yarınlara doğru hep birlikte ilerlemeyi temenni ediyorum."

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Emine Erdoğan Sıfır Atık
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