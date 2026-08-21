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Eğitim
AA 21.08.2026 10:17

Özel okullarda ücretsiz eğitim için tercih başvuruları başladı

2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başladı.

Özel okullarda ücretsiz eğitim için tercih başvuruları başladı

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli şehit yakını ve gazilerimiz, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başlamıştır" bilgisi verildi.

Tercihlerin e-Okul üzerinden yapılacak, tercih sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ve başvuru formundaki güvenlik kodu kullanılacak.

Kayıtlarla ilgili işlemler "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu"na göre yapılacak.

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