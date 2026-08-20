Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'deki başarı geleneğini sürdürdü

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, kurulduğu günden bugüne öğrencilerini üniversitelere yerleştirme oranlarıyla öne çıkıyor. Başarı geleneğini sürdüren okulun bu yıl YKS'de ilk 5'te 3, ilk 10'da 4, ilk 100'de 22, ilk 500'de 58 ve ilk 1000'de 78 öğrencisi yer aldı.

Bu yıl 127 öğrencinin mezun olduğu okul, önceki yıl mezunlarının da eklenmesiyle 128 öğrencisini üniversitelerin yüksek puanlı çeşitli bölümlerine yerleştirdi.

İstanbul Teknik, Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik ve Marmara üniversiteleri başta olmak üzere Türkiye'nin seçkin üniversitelerine öğrenci yerleştiren okulun öğrencilerinden 45'i mühendislik, 33'ü tıp, 13'ü ekonomi, işletme, iktisat ve uluslararası ticaret, 7'si hukuk bölümlerini tercih etti.

Mezunlardan 4'er öğrenci hukuk ve psikoloji, 3'er öğrenci diş hekimliği, eczacılık, medya-sinema ve ilahiyat, 2'şer öğrenci matematik ve tarih, birer öğrenci de veri bilimi, fizik, fizyoterapi, mimarlık, okul öncesi öğretmenliği ve sosyoloji bölümlerine yerleşti.

Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, yaptığı açıklamada, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarının gelenek haline geldiği okullardan biri olduğunu söyledi.

Okulun şahsiyet eğitiminin yanı sıra akademik eğitimiyle de öne çıktığını belirten Öztürk, mezun öğrencilerin arzuladıkları üniversitelere yerleştiğini vurguladı.

Öğrencilerin ağırlıklı olarak mühendislik ve tıp fakültelerini tercih ettiğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini hem arzuladıkları üniversiteye ulaştıran hem de çok yönlü şahsiyet gelişimiyle onları destekleyen bir okul. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 40 yılını aşmış geleneğe sahip bir okul. İlk mezunlarını verdiği 1993 senesinden bugüne kadar Türkiye birincileri çıkartmış bir okul. Sayısalda, sözelde, eşit ağırlıkta dereceler yapmış bir okul. Geçen sene ilk 100'de 25 derecemiz vardı, bu sene 22 derecemiz var. Aslında bu gelenek başarının yanında öğrencilerine karakter eğitimi veren, öğrencilerini hayata hazırlayan, öğrencilerini çağa uyarlı bir şekilde aktif ve açık bir zihinle yetiştiren bir okul olmakla öne çıkıyor."

"Türkiye'de ilk 20 okul arasına yerleşmiş bir okuluz"

Okulun bu sene yüzdelik 0,47 taban puanla öğrenci aldığının altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Yani Türkiye'nin en iyi öğrencilerinin kayıt yaptırdığı bir okul. İstanbul'da 10'uncu sıradayız, Türkiye'de ilk 20 okul arasına yerleşmiş bir okuluz. 5 yıllık (eğitim veren) bir okuluz. Hazırlıkta dil eğitimi veren, 9 ve 10'uncu sınıfta çok yönlü şahsiyet geliştirme modelini uygulayan, bunun yanında Cambridge Üniversitesinin lise diploma sertifikasını veren, uluslararası IB sertifikası diploma programına sahip olan bir okuluz. Öğrencilerimizin 11 ve 12'nci sınıfa geldiklerinde üniversiteye hazırlandıkları bir etap var. Aslında okulumuz çok geniş bir zihin haritasına sahip. Okulumuz, sistematiği olan ve Türkiye'nin gurur duyacağı nadide okullardan bir tanesi."

Öğrencileri, ailelerini ve okulun öğretmenlerini tebrik eden Öztürk, başarı geleneğinin sürmesi için gayretle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.